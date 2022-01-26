В Польше ЛГБТ-активисты пытаются спасти корову-"транссексуала"

В Польше представители ЛГБТ-сообщества пытаются выкупить корову-"транссексуала", которую собираются отправить на бойню. Для этого они открыли сбор средств на специальном сайте.

По словам волонтёров, корова по кличке Помадка похожа на быка, а также родилась бесплодной, что не позволяет принести прибыли её владельцу. Тогда хозяин решил отдать животное на убой.

Однако активистам это не понравилось. По их мнению, корова чувствует себя быком и является транссексуалом, поэтому они решили её спасти. Волонтёры захотели выкупить Помадку, однако для этого нужно отдать 5 тысяч злотых (около 97 тысяч рублей). Тогда они запустили сбор средств.

"Это история трансфобии, настолько глубокой, что выходит за рамки жанровых линий. На ферме в Вармии родились необычные телята, близнецы. Одна из них — тёлка, но она похожа на быка и никогда не сможет размножиться. Владелец называет её трансвеститом. Ему так стыдно, что сначала даже не хотел её продавать, а отправить на бойню. Чтоб глаза не пекло, чтоб исчезла", — говорится в описании к сбору средств.

При этом польские ветеринары назвали разговоры о корове-"транссексуале" абсурдными. По их словам схожесть с быком и бесплодие является следствием фримартинизма, что часто случается с коровами, рождёнными двойней.