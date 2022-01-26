"Упс, скоро вернусь": Телеведущий Кольбер высмеял Зеленского, спародировав его "побег" с Украины
Поводом для шуток стало недавнее обращение лидера Незалежной к жителям страны, в котором он призвал их сохранять спокойствие и не верить всем новостям из СМИ или других источников.
Фото © Facebook / Владимир Зеленский
Американский комик и телеведущий Стивен Кольбер в эфире телеканала CBS жестоко высмеял президента Украины Владимира Зеленского. В частности, юморист спародировал побег политика из Незалежной.
Изначально Кольбер задался вопросом, почему в недавнем обращении к украинцам Зеленский стоял слишком близко к краю кадра.
"Не паникуйте, верьте в армию, причин собирать чемоданы и бежать вообще нет. Упс, я обязательно скоро вернусь", — пошутил телеведущий, изобразив убегающего от камеры президента Украины. Пародия была опубликована на странице комика в "Твиттере".
The President of Ukraine wants everybody to stay calm. #LSSC pic.twitter.com/0M2hrrFYzF— The Late Show (@colbertlateshow) January 26, 2022
Ранее Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не верить всем новостям из СМИ или других источников. Он отметил, что отъезд из страны семей дипломатов отдельных стран не причина паниковать. По словам украинского лидера, всё это тонкая политическая игра западных коллег.
Как сообщал Лайф, ранее Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Позже стало известно, что Великобритания вслед за США начала эвакуацию дипломатов с Украины. Правительство Австралии тоже рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Незалежной.
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