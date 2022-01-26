Американский комик и телеведущий Стивен Кольбер в эфире телеканала CBS жестоко высмеял президента Украины Владимира Зеленского. В частности, юморист спародировал побег политика из Незалежной.

Изначально Кольбер задался вопросом, почему в недавнем обращении к украинцам Зеленский стоял слишком близко к краю кадра.

"Не паникуйте, верьте в армию, причин собирать чемоданы и бежать вообще нет. Упс, я обязательно скоро вернусь", — пошутил телеведущий, изобразив убегающего от камеры президента Украины. Пародия была опубликована на странице комика в "Твиттере".

The President of Ukraine wants everybody to stay calm. #LSSC pic.twitter.com/0M2hrrFYzF — The Late Show (@colbertlateshow) January 26, 2022