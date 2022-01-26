Роспотребнадзор усилил проверки в Москве из-за ситуации с ковидом

Специалисты Роспотребнадзора усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в транспорте, а также в других учреждениях и объектах Москвы, где присутствует скопление людей. Как уточнили в столичном управлении ведомства, это необходимо из-за ухудшения ситуации с ковидом.

"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией CoViD-19 Управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах столицы. В ходе проверок и мониторинговых обследований оценивается полнота выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий", — сказано в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Помимо транспорта проверки усилят в спортивных и выставочных комплексах, на объектах культуры, торговли, общественного питания, в гостиницах, хостелах и медицинских организациях. В ведомстве отметили, что с начала года было проведено 693 мониторинговых обследования, в ходе которых нарушения установлены на 144 объектах. По всем ним возбуждены административные дела.