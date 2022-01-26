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Роспотребнадзор усилил проверки в Москве из-за ситуации с ковидом

В ведомстве отметили, что с начала года было проведено 693 мониторинговых обследования, в ходе которых нарушения установлены на 144 объектах. По всем ним возбуждены административные дела.

26 января, 13:14
<p>© Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

© Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Специалисты Роспотребнадзора усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в транспорте, а также в других учреждениях и объектах Москвы, где присутствует скопление людей. Как уточнили в столичном управлении ведомства, это необходимо из-за ухудшения ситуации с ковидом.

"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией CoViD-19 Управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах столицы. В ходе проверок и мониторинговых обследований оценивается полнота выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий", — сказано в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

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Помимо транспорта проверки усилят в спортивных и выставочных комплексах, на объектах культуры, торговли, общественного питания, в гостиницах, хостелах и медицинских организациях. В ведомстве отметили, что с начала года было проведено 693 мониторинговых обследования, в ходе которых нарушения установлены на 144 объектах. По всем ним возбуждены административные дела.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости ковидом в столице может продлиться ещё две недели. Это будет серьёзное испытание для всей медицинской системы, в первую очередь поликлинической, уточнил градоначальник. Он также рассказал о мероприятиях, позволяющих снять нагрузку.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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