Роспотребнадзор усилил проверки в Москве из-за ситуации с ковидом
В ведомстве отметили, что с начала года было проведено 693 мониторинговых обследования, в ходе которых нарушения установлены на 144 объектах. По всем ним возбуждены административные дела.
© Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Специалисты Роспотребнадзора усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в транспорте, а также в других учреждениях и объектах Москвы, где присутствует скопление людей. Как уточнили в столичном управлении ведомства, это необходимо из-за ухудшения ситуации с ковидом.
"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией CoViD-19 Управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах столицы. В ходе проверок и мониторинговых обследований оценивается полнота выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий", — сказано в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Помимо транспорта проверки усилят в спортивных и выставочных комплексах, на объектах культуры, торговли, общественного питания, в гостиницах, хостелах и медицинских организациях. В ведомстве отметили, что с начала года было проведено 693 мониторинговых обследования, в ходе которых нарушения установлены на 144 объектах. По всем ним возбуждены административные дела.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости ковидом в столице может продлиться ещё две недели. Это будет серьёзное испытание для всей медицинской системы, в первую очередь поликлинической, уточнил градоначальник. Он также рассказал о мероприятиях, позволяющих снять нагрузку.
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