Трихолог Андреянова рассказала о причинах появления ранней седины

Седина может являться индикатором заболеваний эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта, проблем с кровообращением, а также небрежного ухода за волосами. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала врач-дерматовенеролог высшей категории, трихолог Юлия Андреянова.

За цвет волос отвечает пигмент меланин, напоминает эксперт, активное вымывание которого и становится причиной седины. Этот процесс может быть обусловлен и генетическими факторами. Однако также причиной ранней потери цвета могут стать заболевания эндокринной системы, такие как поражение щитовидной железы или коры надпочечников. Кроме того, седина может появиться из-за болезней органов желудочно-кишечного тракта, что ухудшает усваивание питательных веществ.

Потеря пигмента, особенно на отдельных прядях волос или участках головы, может говорить о недостатке кровообращения, что указывает на заболевания шейно-грудного отдела позвоночника, такие как грыжи, протрузии, остеохондроз и другие.

"Наконец, разрушение меланина может быть "механическим" — вызванным небрежным окрашиванием волос и прочими так называемыми уходовыми процедурами, проведёнными непрофессионально", — подчеркнула Андреянова.

По её словам, каждый случай появления седины требует отдельного рассмотрения, который может обеспечить высококвалифицированный врач-трихолог. Он способен обнаружить настоящую причину недуга и посоветовать варианты лечения.