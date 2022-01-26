Глава ОКР Станислав Поздняков в эфире радио "Первое спортивное" рассказал о процессе возвращения флага и гимна России нашим спортсменам на крупных стартах, в том числе на Олимпийских играх.

"Вся страна ждёт возвращения гимна и флага. Здесь всё достаточно чётко прописано в решении международного спортивного арбитража: 17 декабря этого года истечёт срок санкций, наложенных решением суда, именно в этот день мы проснёмся утром, и всё будет как раньше. Ничто не может ни оттянуть этот срок, ни сократить", — заявил Поздняков.

Он также заметил, что с точки зрения Олимпийской хартии нет никаких противоречий в том, что наши спортсмены выступают под флагом ОКР. Добавим, что Игры в Пекине станут последними, на которых наша команда выступит не под флагом РФ.