"Всё будет как раньше": Глава ОКР Поздняков рассказал, что вся страна ждёт возвращения флага и гимна на олимпиадах
Напомним, Игры в Пекине станут последними, на которых наша национальная команда будет выступать под знаменем ОКР.
Болельщик на XXIII зимних Олимпийских играх. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Глава ОКР Станислав Поздняков в эфире радио "Первое спортивное" рассказал о процессе возвращения флага и гимна России нашим спортсменам на крупных стартах, в том числе на Олимпийских играх.
"Вся страна ждёт возвращения гимна и флага. Здесь всё достаточно чётко прописано в решении международного спортивного арбитража: 17 декабря этого года истечёт срок санкций, наложенных решением суда, именно в этот день мы проснёмся утром, и всё будет как раньше. Ничто не может ни оттянуть этот срок, ни сократить", — заявил Поздняков.
Он также заметил, что с точки зрения Олимпийской хартии нет никаких противоречий в том, что наши спортсмены выступают под флагом ОКР. Добавим, что Игры в Пекине станут последними, на которых наша команда выступит не под флагом РФ.
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Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попали 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и бороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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