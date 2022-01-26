США выдали визу российскому космонавту Чубу

США предоставили въездную визу российскому космонавту Николаю Чубу для прохождения тренировок перед полётом на МКС. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"США выдали космонавту "Роскосмоса" Николаю Чубу въездную визу. В США космонавт едет для участия в тренировочной сессии в Космическом центре имени Джонсона, которую традиционно все космонавты проходят перед космическим полётом на МКС", — говорится в сообщении.

Ранее Чуб получил отказ в выдаче ему американской визы без объяснения причин. Тогда в ситуацию вмешался глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, заявив, что не пускать молодого человека в страну, где он должен готовиться к своему первому полёту на МКС, не дело.

Напомним, что такую подготовку, связанную в том числе с изучением американского сегмента станции, проходят все российские космонавты. Обычно астронавты тренируются в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звёздном городке, а российские космонавты — в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне.