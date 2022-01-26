Лавров сообщил о планах перезахоронить останки разведчика Зорге в России

Москва ведёт переговоры с Токио о том, чтобы перезахоронить на российской территории останки легендарного разведчика СССР Рихарда Зорге. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы добиваемся от наших японских соседей окончательного позитивного решения вопроса с захоронением Рихарда Зорге. Там есть такой необычный аспект, есть инициатива перезахоронить его на нашей территории, на юге Сахалинской области, на юге Курильской гряды", — рассказал глава внешнеполитического ведомства, выступая в Госдуме.

Лавров отметил, что в какой-то момент сохранность могилы Зорге находилась под угрозой, но Посольство РФ не допустило этого. В целом, по словам министра, работа по сохранению памятников советским солдатам, включая территорию Восточной Европы, ведётся в штатном режиме.

Рихард Зорге — выдающийся разведчик ХХ века. Резидент разведки СССР в Японии (1933–1941 годы), посмертно — герой СССР. Он родился 4 октября 1895 года в городе Сабунчи Бакинской губернии Российской империи. Был казнён в Токио 7 ноября 1944 года.