Лавров: РФ не опубликует ответ США по гарантиям безопасности, если будет такая просьба
Также министр выразил надежду, что Вашингтон и НАТО предоставят соответствующие документы до конца текущей недели. По его словам, Москва готова к любому развитию событий.
Сергей Лавров © Kremlin.ru
Москва не будет публиковать ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности, если об этом попросит Вашингтон, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом он отметил, что суть и реакция американской стороны будут донесены до общественности.
"Я думаю, что, если у них (американцев. — Прим. Лайфа) будет такое отношение к происходящему, мы не можем опубликовать. Но суть их реакции, содержание их реакции на наши документы, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована", — заявил глава внешнеполитического ведомства.
Также Лавров выразил надежду, что США и НАТО сдержат своё обещание и предоставят письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности до конца текущей недели. По его словам, Москва готова к любому развитию событий.
А ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отправит свой ответ по гарантиям безопасности РФ параллельно с США. Это произойдёт уже на текущей неделе. Позднее представитель Госдепа Нед Прайс рассказал, что США включат в письменный ответ на требования России.
Напомним, Россия продолжает обсуждать с США и НАТО гарантии безопасности. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Пока официального ответа от Запада не последовало.
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