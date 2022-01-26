Лавров: РФ не опубликует ответ США по гарантиям безопасности, если будет такая просьба

Москва не будет публиковать ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности, если об этом попросит Вашингтон, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом он отметил, что суть и реакция американской стороны будут донесены до общественности.

"Я думаю, что, если у них (американцев. — Прим. Лайфа) будет такое отношение к происходящему, мы не можем опубликовать. Но суть их реакции, содержание их реакции на наши документы, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована", — заявил глава внешнеполитического ведомства.