Грушко: Россия получила некоторые ответы по гарантиям безопасности в устной форме
Замглавы МИД подчеркнул, что каждый предложенный Москвой пункт ведёт к укреплению безопасности, снятию военной напряжённости.
Александр Грушко. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Россия получила некоторые ответы на предложения по гарантиям безопасности в устной форме. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы уже получили некоторые ответы на наши вопросы, пока в устной форме. Но нам хочется знать, почему наши предложения неприемлемы", — сказал он.
Грушко подчеркнул, что каждый пункт ведёт к "укреплению безопасности, снятию военной напряжённости и возможности перейти на более рациональные способы обеспечения безопасности, чем создание угроз и контругроз".
Напомним, Россия продолжает обсуждать с США и НАТО гарантии безопасности. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Пока официального ответа от Запада не последовало.
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