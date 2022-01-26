Грушко: Россия получила некоторые ответы по гарантиям безопасности в устной форме

Россия получила некоторые ответы на предложения по гарантиям безопасности в устной форме. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы уже получили некоторые ответы на наши вопросы, пока в устной форме. Но нам хочется знать, почему наши предложения неприемлемы", — сказал он.