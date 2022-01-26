Забравшемуся на верхушку Крымского моста в Москве выписали протокол о хулиганстве

Мужчине, который залез в Москве на верхушку Крымского моста, выписали два административных протокола — о мелком хулиганстве и нарушении миграционных законов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

"Во вторник в полицию был доставлен уроженец Таджикистана Умарджон Юлдошев после того, как залез на опору Крымского моста. На него составлены административные протоколы о мелком хулиганстве (20.1.1 КоАП) и нарушении миграционного законодательства (18.8 КоАП)", — говорится в сообщении.

Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что забрался на верхушку моста, поскольку ему не выплатили зарплату на стройке.