Забравшемуся на верхушку Крымского моста в Москве выписали протокол о хулиганстве
Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что решился на такой поступок, поскольку ему не выплатили зарплату на стройке. Сам он приехал в Россию из Таджикистана.
Пожарные пытаются снять мужчину, забравшегося на верхушку Крымского моста в Москве. Скриншот © LIFE
Мужчине, который залез в Москве на верхушку Крымского моста, выписали два административных протокола — о мелком хулиганстве и нарушении миграционных законов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.
"Во вторник в полицию был доставлен уроженец Таджикистана Умарджон Юлдошев после того, как залез на опору Крымского моста. На него составлены административные протоколы о мелком хулиганстве (20.1.1 КоАП) и нарушении миграционного законодательства (18.8 КоАП)", — говорится в сообщении.
Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что забрался на верхушку моста, поскольку ему не выплатили зарплату на стройке.
Напомним, инцидент произошёл накануне, 25 января. Мужчина забрался на верхушку Крымского моста. Из-за этого на внешней стороне Садового кольца были перекрыты три из четырёх полос движения в сторону Ленинского проспекта. Позднее спасатели спустили мужчину вниз, но только после того, как сотрудники экстренных служб выполнили его требование.
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