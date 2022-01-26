Сенатор Джабаров считает ошибкой слова Байдена о санкциях против Путина

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT назвал ошибочным заявление президента США Джо Байдена о возможных санкциях против российского лидера Владимира Путина в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

По словам сенатора, Байден неоднократно путался в ответах на вопросы — и это заявление американского президента может быть "из той же серии". В качестве примера он вспомнил об инциденте, когда американский лидер давал оценку Путину. После этого, подчеркнул Джабаров, президент США извинился перед российским коллегой на встрече в Женеве.

Член Совета Федерации добавил, что если слова Байдена не ошибка и он действительно намерен ввести санкции против Путина, то американский лидер "в ответ получит ещё более жёсткие санкции".

"Вводя санкции против главы государства, он вводит санкции против целой страны, против целого народа. Я думаю, что это недопустимо", — резюмировал Джабаров.