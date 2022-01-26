Сенатор Джабаров считает ошибкой слова Байдена о санкциях против Путина
Парламентарий напомнил, что президент США часто путался в высказываниях. Однако если американский лидер действительно намерен ввести ограничения, то он "в ответ получит ещё более жёсткие" меры.
Владимир Джабаров. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT назвал ошибочным заявление президента США Джо Байдена о возможных санкциях против российского лидера Владимира Путина в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
По словам сенатора, Байден неоднократно путался в ответах на вопросы — и это заявление американского президента может быть "из той же серии". В качестве примера он вспомнил об инциденте, когда американский лидер давал оценку Путину. После этого, подчеркнул Джабаров, президент США извинился перед российским коллегой на встрече в Женеве.
Член Совета Федерации добавил, что если слова Байдена не ошибка и он действительно намерен ввести санкции против Путина, то американский лидер "в ответ получит ещё более жёсткие санкции".
"Вводя санкции против главы государства, он вводит санкции против целой страны, против целого народа. Я думаю, что это недопустимо", — резюмировал Джабаров.
Ранее Лайф рассказывал, что лидеры стран НАТО пригрозили России "беспрецедентным пакетом санкций" из-за Украины. Какие именно меры в него войдут, не уточняется. Ранее СМИ утверждали, что ограничения могут включать рестрикции против "Северного потока – 2" и отключение РФ от системы SWIFT.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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