Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Премьер-министр Никол Пашинян сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Премьер самоизолировался в установленном порядке, заболевание протекает бессимптомно. Пашинян будет работать удалённо", — говорится в сообщении пресс-службы в соцсетях.