Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Как уточнили в пресс-службе правительства республики, заболевание протекает бессимптомно. Пока глава кабмина будет работать удалённо.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Евгений Биятов / POOL
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
"Премьер-министр Никол Пашинян сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Премьер самоизолировался в установленном порядке, заболевание протекает бессимптомно. Пашинян будет работать удалённо", — говорится в сообщении пресс-службы в соцсетях.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразился трижды вакцинированный экс-президент Польши Лех Валенса. Как признался 78-летний политик, ему было настолько плохо, что он практически "не чувствовал собственного тела".
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