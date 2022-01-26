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Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Как уточнили в пресс-службе правительства республики, заболевание протекает бессимптомно. Пока глава кабмина будет работать удалённо.

26 января, 09:04
<p>Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Евгений Биятов / POOL</p>

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Евгений Биятов / POOL

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Премьер-министр Никол Пашинян сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Премьер самоизолировался в установленном порядке, заболевание протекает бессимптомно. Пашинян будет работать удалённо", — говорится в сообщении пресс-службы в соцсетях.

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Ранее стало известно, что коронавирусом заразился трижды вакцинированный экс-президент Польши Лех Валенса. Как признался 78-летний политик, ему было настолько плохо, что он практически "не чувствовал собственного тела".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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