Матвиенко выступила против смертной казни для педофилов, но предложила подумать о химической кастрации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против возвращения смертной казни для педофилов и предложила подумать о возможности химической кастрации. Заявление прозвучало на заседании верхней палаты в среду, когда сенаторы одобрили закон о пожизненном лишении свободы для ранее судимых за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершённое впервые насилие в отношении двух и более детей.

"Я против восстановления смертной казни. Поэтому здесь я вас не поддержу. Но ваше настроение мне понятно и близко", — сказала спикер Совфеда в ответ на выступление сенатора Эдуарда Росселя, который предложил расстреливать педофилов.

Матвиенко отметила, что в ряде стран есть химическая кастрация. По её словам, стоит изучить опыт других государств в этом вопросе, чтобы принять дальнейшие решения.