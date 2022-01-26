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Матвиенко выступила против смертной казни для педофилов, но предложила подумать о химической кастрации

Так спикер Совфеда отреагировала на выступление сенатора Эдуарда Росселя, который предложил расстреливать за преступления против сексуальной неприкосновенности детей.

26 января, 08:55
<p>Заседание Совета Федерации 26 января. Фото © <a href="http://council.gov.ru/events/multimedia/photo/178748/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба верхней палаты</a></p>

Заседание Совета Федерации 26 января. Фото © Пресс-служба верхней палаты

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против возвращения смертной казни для педофилов и предложила подумать о возможности химической кастрации. Заявление прозвучало на заседании верхней палаты в среду, когда сенаторы одобрили закон о пожизненном лишении свободы для ранее судимых за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершённое впервые насилие в отношении двух и более детей.

"Я против восстановления смертной казни. Поэтому здесь я вас не поддержу. Но ваше настроение мне понятно и близко", — сказала спикер Совфеда в ответ на выступление сенатора Эдуарда Росселя, который предложил расстреливать педофилов.

Матвиенко отметила, что в ряде стран есть химическая кастрация. По её словам, стоит изучить опыт других государств в этом вопросе, чтобы принять дальнейшие решения.

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Напомним, что в соответствии с одобренным в Совфеде законом пожизненный срок будет грозить в случае насильственных действий в отношении детей в возрасте до 18 лет лицам, имеющим судимость за ранее совершённое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании педофилов за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если изнасилование сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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