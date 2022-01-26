Под Волгоградом шесть рабочих насмерть отравились выхлопными газами в теплице

Шесть человек погибло, отравившись выхлопными газами в теплице в Волгоградской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В Среднеахтубинском районе обнаружены тела шести рабочих фермерского хозяйства, все — граждане Таджикистана", — говорится в сообщении.

Как уточняется, предварительно, смерть работников наступила "в результате отравления выхлопными газами". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В Единой диспетчерской службе, в свою очередь, сообщили, что информация о происшествии поступила в 8:30 по местному времени. Инцидент произошёл в фермерском хозяйстве. Источник пояснил, что это "точка в степи".