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Под Волгоградом шесть рабочих насмерть отравились выхлопными газами в теплице

Уточняется, что все погибшие являлись гражданами Таджикистана. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

26 января, 08:51
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Шесть человек погибло, отравившись выхлопными газами в теплице в Волгоградской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В Среднеахтубинском районе обнаружены тела шести рабочих фермерского хозяйства, все — граждане Таджикистана", — говорится в сообщении.

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Как уточняется, предварительно, смерть работников наступила "в результате отравления выхлопными газами". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В Единой диспетчерской службе, в свою очередь, сообщили, что информация о происшествии поступила в 8:30 по местному времени. Инцидент произошёл в фермерском хозяйстве. Источник пояснил, что это "точка в степи".

Ранее Лайф рассказывал, что тела троих детей и одного взрослого нашли в частном доме в Новокузнецке. Возможной причиной их гибели называется неисправность печного отопления.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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