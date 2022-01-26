Премьер Хорватии Пленкович извинился перед украинцами за слова президента

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович попросил прощения у украинцев за слова лидера страны Зорана Милановича о том, что Незалежной не место в НАТО, и о неуместности помощи на фоне "российской агрессии". Его извинения опубликовала пресс-служба правительства страны в "Твиттере" .

"Учитывая то, что у Украины наших солдат нет, а находящийся в Польше контингент уже вернулся, я не знаю, каких именно военных намерен вывести президент. Его заявление о коррупции в Украине — это не наша позиция, и я от имени правительства прошу прощения перед украинцами за такие несуразности", — говорится в сообщении.