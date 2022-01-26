Премьер Хорватии Пленкович извинился перед украинцами за слова президента
Он также заявил, что политика республики заключается в деэскалации напряжённости, поддержке целостности Незалежной, а также предотвращении конфликтов.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович попросил прощения у украинцев за слова лидера страны Зорана Милановича о том, что Незалежной не место в НАТО, и о неуместности помощи на фоне "российской агрессии". Его извинения опубликовала пресс-служба правительства страны в "Твиттере".
"Учитывая то, что у Украины наших солдат нет, а находящийся в Польше контингент уже вернулся, я не знаю, каких именно военных намерен вывести президент. Его заявление о коррупции на Украине — это не наша позиция, и я от имени правительства прошу прощения перед украинцами за такие несуразности", — говорится в сообщении.
Пленкович также заявил, что политика Хорватии заключается в деэскалации напряжённости, поддержке целостности Украины, а также предотвращении конфликтов. Власти страны предлагают свой опыт в реинтеграции в качестве модели решения и "реинтеграции оккупированных территорий Украины", отметил он.
Лайф сообщал, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов РФ" возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Фото © Twitter / Vlada Republike Hrvatske