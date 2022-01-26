Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего об "агрессии России на её границах". Об этом она написала в своём телеграм-канале.

"Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ", — сыронизировала представитель МИД.

Ранее в "Твиттере" Блинкен написал, что у него состоялся продуктивный разговор с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс о "важности скоординированного реагирования на российскую агрессию на её границе с Украиной".