"Оказывается, напали сами на себя": Захарова высмеяла слова Блинкена об "агрессии" России на своих границах
В "Твиттере" госсекретарь Соединённых Штатов написал о "важности скоординированного реагирования на российскую агрессию на её границе с Украиной".
Мария Захарова © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего об "агрессии России на её границах". Об этом она написала в своём телеграм-канале.
"Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ", — сыронизировала представитель МИД.
Ранее в "Твиттере" Блинкен написал, что у него состоялся продуктивный разговор с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс о "важности скоординированного реагирования на российскую агрессию на её границе с Украиной".
Лайф рассказал, что Захарова назвала антироссийским угаром слова вице-премьера Канады о Донбассе. Она напомнила о предложении Сергея Лаврова, который ещё в 2019 году хотел помочь наладить работу европейских журналистов на западной стороне линии соприкосновения.
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Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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