НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Народная милиция ДНР: ВС Украины готовят полевые склады рядом с линией соприкосновения

В ведомстве также отметили, что на железнодорожные станции населённых пунктов Донбасса прибыли эшелоны с горюче-смазочными материалами и боеприпасами.

26 января, 09:12

Украинские военные на военной авиабазе в Житомирской области. Фото © ТАСС / AP / SERGEY DOLZHENKO

Подразделения Вооружённых сил Украины в Донбассе должны подготовить полевые склады в 15–20 километрах от линии соприкосновения для приёма боеприпасов на грунт. Об этом на брифинге сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"На железнодорожных станциях населённых пунктов [Донбасса] Красноармейск, Дружковка, Зачатовка зафиксировано прибытие эшелонов с горюче-смазочными материалами и боеприпасами. <…> Командирам бригад указано подготовить на удалении 15–20 км от линии боевого соприкосновения полевые склады для приёма боеприпасов на грунт", — рассказал Басурин.

В Народной милиции ЛНР заявили, что обстановка в Донбассе напоминает предвоенную

В Народной милиции ЛНР заявили, что обстановка в Донбассе напоминает предвоенную

Ранее Басурин заявил, что в Донбассе в районе села Павлополь, подконтрольного Вооружённым силам Украины (ВСУ), вновь заметили членов радикальной группировки "Правый сектор"*. При этом радикалов сопровождали офицеры 74-го центра информационно-психологических операций и съёмочная группа украинского Пятого канала.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1