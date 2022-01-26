Народная милиция ДНР: ВС Украины готовят полевые склады рядом с линией соприкосновения

Подразделения Вооружённых сил Украины в Донбассе должны подготовить полевые склады в 15–20 километрах от линии соприкосновения для приёма боеприпасов на грунт. Об этом на брифинге сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"На железнодорожных станциях населённых пунктов [Донбасса] Красноармейск, Дружковка, Зачатовка зафиксировано прибытие эшелонов с горюче-смазочными материалами и боеприпасами. <…> Командирам бригад указано подготовить на удалении 15–20 км от линии боевого соприкосновения полевые склады для приёма боеприпасов на грунт", — рассказал Басурин.

Ранее Басурин заявил, что в Донбассе в районе села Павлополь, подконтрольного Вооружённым силам Украины (ВСУ), вновь заметили членов радикальной группировки "Правый сектор"*. При этом радикалов сопровождали офицеры 74-го центра информационно-психологических операций и съёмочная группа украинского Пятого канала.