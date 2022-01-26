Народная милиция ДНР: ВС Украины готовят полевые склады рядом с линией соприкосновения
В ведомстве также отметили, что на железнодорожные станции населённых пунктов Донбасса прибыли эшелоны с горюче-смазочными материалами и боеприпасами.
Украинские военные на военной авиабазе в Житомирской области. Фото © ТАСС / AP / SERGEY DOLZHENKO
Подразделения Вооружённых сил Украины в Донбассе должны подготовить полевые склады в 15–20 километрах от линии соприкосновения для приёма боеприпасов на грунт. Об этом на брифинге сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"На железнодорожных станциях населённых пунктов [Донбасса] Красноармейск, Дружковка, Зачатовка зафиксировано прибытие эшелонов с горюче-смазочными материалами и боеприпасами. <…> Командирам бригад указано подготовить на удалении 15–20 км от линии боевого соприкосновения полевые склады для приёма боеприпасов на грунт", — рассказал Басурин.
Ранее Басурин заявил, что в Донбассе в районе села Павлополь, подконтрольного Вооружённым силам Украины (ВСУ), вновь заметили членов радикальной группировки "Правый сектор"*. При этом радикалов сопровождали офицеры 74-го центра информационно-психологических операций и съёмочная группа украинского Пятого канала.
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