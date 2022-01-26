Полузащитник Хендрикс уехал из "Спартака" для перехода в "Фейеноорд"
В этом сезоне он выходил на поле 11 раз, однако не сумел отметиться результативными действиями.
Йоррит Хендрикс (слева). Фото © ФК "Спартак-Москва"
Полузащитник "Спартака" Йоррит Хендрикс покинул расположение красно-белых и в ближайшее время станет игроком "Фейеноорда". Об этом Sport24 рассказал агент игрока Фулько ван Куперен.
"Если всё будет в порядке, Хендрикс перейдёт в "Фейеноорд" на правах аренды с дальнейшей опцией выкупа", — заявил представитель игрока.
Добавим, что Хендрикс перешёл в "Спартак" в январе 2021 года. За это время он провёл за красно-белых 22 матча, однако не отметился результативными действиями.
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