Полузащитник Хендрикс уехал из "Спартака" для перехода в "Фейеноорд"

Полузащитник "Спартака" Йоррит Хендрикс покинул расположение красно-белых и в ближайшее время станет игроком "Фейеноорда". Об этом Sport24 рассказал агент игрока Фулько ван Куперен.

"Если всё будет в порядке, Хендрикс перейдёт в "Фейеноорд" на правах аренды с дальнейшей опцией выкупа", — заявил представитель игрока.