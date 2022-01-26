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Полузащитник Хендрикс уехал из "Спартака" для перехода в "Фейеноорд"

В этом сезоне он выходил на поле 11 раз, однако не сумел отметиться результативными действиями.

26 января, 09:06

Йоррит Хендрикс (слева). Фото © ФК "Спартак-Москва"

Полузащитник "Спартака" Йоррит Хендрикс покинул расположение красно-белых и в ближайшее время станет игроком "Фейеноорда". Об этом Sport24 рассказал агент игрока Фулько ван Куперен.

"Если всё будет в порядке, Хендрикс перейдёт в "Фейеноорд" на правах аренды с дальнейшей опцией выкупа", — заявил представитель игрока.

Полузащитник "Спартака" Хендрикс может перейти в турецкий клуб

Полузащитник "Спартака" Хендрикс может перейти в турецкий клуб

Добавим, что Хендрикс перешёл в "Спартак" в январе 2021 года. За это время он провёл за красно-белых 22 матча, однако не отметился результативными действиями.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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