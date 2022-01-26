В Люберцах 43-летняя женщина забила пожилого отца молотком и оставила его труп в подъезде

Жительница подмосковного города Люберцы подозревается в убийстве отца, которого она забила молотком. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Московской области.

По данным следствия, конфликт между 43-летней женщиной и 74-летним родителем случился 24 января. В какой-то момент подозреваемая взяла молоток и несколько раз ударила отца по голове, от полученных травм мужчина скончался на месте. После произошедшего женщина завернула тело в пододеяльник и вытащила его в подъезд, оставив на площадке, а затем скрылась. Правоохранители нашли злоумышленницу и задержали её.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Следователи и криминалисты осмотрели место преступления, изъяли имеющие значение для расследования предметы, в том числе и молоток, которым было совершено убийство. Также были допрошены жильцы, нашедшие тело погибшего, и проведена проверка показаний на месте с участием подозреваемой. Назначены необходимые экспертизы. В ближайшее время задержанной предъявят обвинение и будут просить суд избрать ей меру пресечения.