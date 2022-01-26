На Алтае суд арестовал мать и отчима, выгнавших ребёнка голышом на мороз
Горе-родителям предъявлены обвинения по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию" и "Причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев".
Кадр из видео © Пресс-служба СК
Арест горе-родителей из Алтайского края. Видео © Пресс-служба СК
В Алтайском крае суд арестовал 31-летнюю мать и её 34-летнего сожителя, которые "в воспитательных целях" выгнали на мороз голого шестилетнего ребёнка. Женщину обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию, причинении физических и психических страданий и в насилии по отношению к представителю власти, мужчину — в истязании мальчика.
Предварительно установлено, что обвиняемые долгое время издевались над детьми 2020, 2016 и 2015 года рождения. Причём женщина не пыталась защитить их от побоев своего сожителя, а также не обеспечивала малышей необходимым питанием и одеждой, не создавала условий для их обучения, словом, пренебрегала всеми родительскими обязанностями.
Лайф уже рассказывал, что скандал разгорелся благодаря видео в соцсетях: неравнодушные жители села Селезнёво Алтайского края сняли на камеру шестилетнего мальчика, который оказался на 20-градусном морозе абсолютно голый. Выяснилось, что на улицу его выгнали родители "в воспитательных целях": пьяный отчим пошёл на такие меры, так как ребёнок случайно испачкал стол и не вытер его. Оказалось, что в семье трое детей, всех мать и отчим регулярно жестоко наказывают. Так, одного из них и в этот раз нашли в синяках. Сейчас дети переданы сотрудникам органов опеки.
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