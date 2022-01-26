На Алтае суд арестовал мать и отчима, выгнавших ребёнка голышом на мороз

В Алтайском крае суд арестовал 31-летнюю мать и её 34-летнего сожителя, которые "в воспитательных целях" выгнали на мороз голого шестилетнего ребёнка. Женщину обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию, причинении физических и психических страданий и в насилии по отношению к представителю власти, мужчину — в истязании мальчика.

Предварительно установлено, что обвиняемые долгое время издевались над детьми 2020, 2016 и 2015 года рождения. Причём женщина не пыталась защитить их от побоев своего сожителя, а также не обеспечивала малышей необходимым питанием и одеждой, не создавала условий для их обучения, словом, пренебрегала всеми родительскими обязанностями.