МВД объявило в розыск бывшего координатора штаба Навального Олега Степанова
По какой именно статье Уголовного кодекса его разыскивают, не уточняется. Ранее ведомство также добавило в соответствующую базу брата блогера.
Олег Степанов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Бывший координатор штаба Алексея Навального* Олег Степанов объявлен в розыск. Это следует из базы данных МВД РФ.
Согласно приведённым сведениям, он разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако по какой именно, не уточняется.
Напомним, Степанов в конце августа был приговорён к году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм, ему запретили покидать дом с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, покидать пределы Москвы, а также он обязан отмечаться в инспекции дважды в месяц.
Ранее Лайф сообщал, что МВД РФ объявило в розыск брата Навального. Накануне сообщалось, что ФСИН потребовала заменить Олегу Навальному условный срок реальным.
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* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
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