МВД объявило в розыск бывшего координатора штаба Навального Олега Степанова

Согласно приведённым сведениям, он разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако по какой именно, не уточняется.

Напомним, Степанов в конце августа был приговорён к году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм, ему запретили покидать дом с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, покидать пределы Москвы, а также он обязан отмечаться в инспекции дважды в месяц.