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МВД объявило в розыск бывшего координатора штаба Навального Олега Степанова

По какой именно статье Уголовного кодекса его разыскивают, не уточняется. Ранее ведомство также добавило в соответствующую базу брата блогера.

26 января, 09:35
<p>Олег Степанов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда</p>

Олег Степанов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Бывший координатор штаба Алексея Навального* Олег Степанов объявлен в розыск. Это следует из базы данных МВД РФ.

Согласно приведённым сведениям, он разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако по какой именно, не уточняется.

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Напомним, Степанов в конце августа был приговорён к году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм, ему запретили покидать дом с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, покидать пределы Москвы, а также он обязан отмечаться в инспекции дважды в месяц.

Ранее Лайф сообщал, что МВД РФ объявило в розыск брата Навального. Накануне сообщалось, что ФСИН потребовала заменить Олегу Навальному условный срок реальным.

* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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