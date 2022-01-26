Спасатель Руденко предположила, когда смогут найти утонувшую на Крещение в Ленобласти

Тело утонувшей на Крещение в проруби женщины, вероятно, смогут найти только весной, когда сойдёт лёд. Об этом Лайфу рассказала спасатель Светлана Руденко, комментируя трагедию, которая развернулась на глазах у детей погибшей в Ленинградской области.

По словам специалиста, всему виной сильное течение реки. Именно оно, отметила собеседница, усложняет работу водолазов МЧС. Несмотря на то что в ход пошла техника, до сих пор никому не известно, насколько далеко унесло тело женщины, добавила Руденко.

"Её могло далеко унести, а мог остановить снежный торос. Если речка прямая — её унесло. Если речка виляет, то на каком-то повороте, изгибе этой речки, она могла застрять, зацепиться. Из-за того что это течение и подо льдом, это очень сложная работа. Это очень опасно для самих водолазов. Они подвергаются на самом деле смертельной опасности", — пояснила она.

Если водолазы всё-таки смогут найти тело женщины раньше весны, то можно считать, что им повезло, добавила эксперт.