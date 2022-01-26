Спасатель Руденко предположила, когда смогут найти утонувшую на Крещение в Ленобласти
Усложняет работу водолазам сильное течение реки, отметила собеседница. По её словам, несмотря на то что в ход пошла техника, до сих пор никому не известно, насколько далеко унесло тело погибшей.
Кадр из видео © LIFE
Тело утонувшей на Крещение в проруби женщины, вероятно, смогут найти только весной, когда сойдёт лёд. Об этом Лайфу рассказала спасатель Светлана Руденко, комментируя трагедию, которая развернулась на глазах у детей погибшей в Ленинградской области.
По словам специалиста, всему виной сильное течение реки. Именно оно, отметила собеседница, усложняет работу водолазов МЧС. Несмотря на то что в ход пошла техника, до сих пор никому не известно, насколько далеко унесло тело женщины, добавила Руденко.
"Её могло далеко унести, а мог остановить снежный торос. Если речка прямая — её унесло. Если речка виляет, то на каком-то повороте, изгибе этой речки, она могла застрять, зацепиться. Из-за того что это течение и подо льдом, это очень сложная работа. Это очень опасно для самих водолазов. Они подвергаются на самом деле смертельной опасности", — пояснила она.
Если водолазы всё-таки смогут найти тело женщины раньше весны, то можно считать, что им повезло, добавила эксперт.
Напомним, Лайф публиковал видео трагического инцидента, которое не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой. 40-летняя женщина с головой нырнула в прорубь и на поверхности больше не появилась. Это произошло на глазах у её семьи, в том числе детей. Инструктор по первой помощи Любовь Кулакова полагает, что женщина допустила роковую ошибку, из-за которой её моментально унесло течением.
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