Грабитель в Башкирии жестоко избил сотрудницу кафе из-за шести тысяч рублей

В городе Бирске в Башкортостане мужчина в камуфляже зверски избил сотрудницу кафе при ограблении, однако смог выручить лишь шесть тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

На кадрах, которые лучше не смотреть впечатлительным людям, видно, что неадекватный мужчина наносит сильный удар кулаком прямо в лицо женщины, от чего та падает на пол. Затем он продолжает избивать работницу, нанося удары рукой и ногой. После этого злоумышленник спокойно подходит к кассе, где смог добыть лишь шесть тысяч рублей, и уходит из заведения через дверь. Сейчас пострадавшая находится в больнице, грабителя разыскивают правоохранители.