Грабитель в Башкирии жестоко избил сотрудницу кафе из-за шести тысяч рублей
Сейчас пострадавшая с травмами находится в больнице. Правоохранители разыскивают мужчину в камуфляже, который спокойно совершил зверское преступление.
Кадр из видео © Telegram-канал SHOT
Жестокое избиение сотрудницы кафе в городе Бирске в Башкортостане. Видео © Telegram-канал SHOT
В городе Бирске в Башкортостане мужчина в камуфляже зверски избил сотрудницу кафе при ограблении, однако смог выручить лишь шесть тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
На кадрах, которые лучше не смотреть впечатлительным людям, видно, что неадекватный мужчина наносит сильный удар кулаком прямо в лицо женщины, от чего та падает на пол. Затем он продолжает избивать работницу, нанося удары рукой и ногой. После этого злоумышленник спокойно подходит к кассе, где смог добыть лишь шесть тысяч рублей, и уходит из заведения через дверь. Сейчас пострадавшая находится в больнице, грабителя разыскивают правоохранители.
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