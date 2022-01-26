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В Воронеже пьяный американец устроил дебош и избил полицейского

Сейчас 27-летний гражданин США находится под стражей. Против него следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

26 января, 11:06

© СУ СКР по Воронежской области

В Воронеже за пьяный дебош и нападение на сотрудника полиции задержан 27-летний гражданин США. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, инцидент произошёл ещё вечером 17 января. Американец в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош, а при задержании мужчина несколько раз ударил стража порядка ногой.

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"Нападавший задержан по подозрению в совершении указанного преступления, по ходатайству органов следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в ведомстве.

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Ранее Лайф сообщал, что гражданина США арестовали в Москве по обвинению в насилии над собственными сыновьями. По данным следствия, на протяжении четырёх лет 64-летний уроженец Техаса неоднократно насиловал мальчиков, когда те гостили у него. Также известно, что на территории РФ он лишён родительских прав.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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