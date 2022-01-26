В Воронеже пьяный американец устроил дебош и избил полицейского

В Воронеже за пьяный дебош и нападение на сотрудника полиции задержан 27-летний гражданин США. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, инцидент произошёл ещё вечером 17 января. Американец в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош, а при задержании мужчина несколько раз ударил стража порядка ногой.

"Нападавший задержан по подозрению в совершении указанного преступления, по ходатайству органов следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в ведомстве.