В Воронеже пьяный американец устроил дебош и избил полицейского
Сейчас 27-летний гражданин США находится под стражей. Против него следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
© СУ СКР по Воронежской области
В Воронеже за пьяный дебош и нападение на сотрудника полиции задержан 27-летний гражданин США. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СКР.
По данным следствия, инцидент произошёл ещё вечером 17 января. Американец в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош, а при задержании мужчина несколько раз ударил стража порядка ногой.
"Нападавший задержан по подозрению в совершении указанного преступления, по ходатайству органов следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что гражданина США арестовали в Москве по обвинению в насилии над собственными сыновьями. По данным следствия, на протяжении четырёх лет 64-летний уроженец Техаса неоднократно насиловал мальчиков, когда те гостили у него. Также известно, что на территории РФ он лишён родительских прав.
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