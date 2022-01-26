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"Байер" может приобрести Азмуна уже зимой за три миллиона евро

Ранее форвард подписал контракт с немецким клубом и перейдёт туда по завершении сезона.

26 января, 10:56

Фото © ФК "Зенит" / Анна Мейер

Леверкузенский "Байер" может выкупить форварда "Зенита" Сердара Азмуна уже в ближайшее время, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

По данным источника, "Байер" может заплатить петербуржцам в районе трёх миллионов евро. При этом зависеть это будет от того, уйдёт ли из клуба Лукас Аларио, которому поступило два предложения от других команд.

"Зенит" оштрафует нападающего Азмуна из-за подписания контракта с "Байером"

"Зенит" оштрафует нападающего Азмуна из-за подписания контракта с "Байером"

Ранее Лайф сообщал, что иранский нападающий Сердар Азмун летом перейдёт в "Байер" после окончания контракта с "Зенитом". При этом за переход петербуржцы не получат ничего, так как форвард отправится в Германию в качестве свободного агента.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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