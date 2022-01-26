"Байер" может приобрести Азмуна уже зимой за три миллиона евро
Ранее форвард подписал контракт с немецким клубом и перейдёт туда по завершении сезона.
Фото © ФК "Зенит" / Анна Мейер
Леверкузенский "Байер" может выкупить форварда "Зенита" Сердара Азмуна уже в ближайшее время, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.
По данным источника, "Байер" может заплатить петербуржцам в районе трёх миллионов евро. При этом зависеть это будет от того, уйдёт ли из клуба Лукас Аларио, которому поступило два предложения от других команд.
Ранее Лайф сообщал, что иранский нападающий Сердар Азмун летом перейдёт в "Байер" после окончания контракта с "Зенитом". При этом за переход петербуржцы не получат ничего, так как форвард отправится в Германию в качестве свободного агента.
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