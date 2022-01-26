"Байер" может приобрести Азмуна уже зимой за три миллиона евро

Леверкузенский "Байер" может выкупить форварда "Зенита" Сердара Азмуна уже в ближайшее время, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

По данным источника, "Байер" может заплатить петербуржцам в районе трёх миллионов евро. При этом зависеть это будет от того, уйдёт ли из клуба Лукас Аларио, которому поступило два предложения от других команд.