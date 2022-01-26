Свыше 20 кораблей Черноморского флота вышли в море для проведения учений

Более 20 кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышли на учения в Чёрное море. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Корабли, боевые катера и суда обеспечения ЧФ в составе корабельных группировок вышли из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск, после чего совершили переход в назначенные районы", — сказано в сообщении ведомства.

В составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики, добавили в министерстве. На переходе в назначенные районы экипажи кораблей проведут ряд учений и тренировок по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством, организации противовоздушной обороны в море.