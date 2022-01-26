Свыше 20 кораблей Черноморского флота вышли в море для проведения учений
На воде они проведут тренировки по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством, а также организации противовоздушной обороны.
Кадр из видео © YouTube / Минобороны России
Более 20 кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышли на учения в Чёрное море. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"Корабли, боевые катера и суда обеспечения ЧФ в составе корабельных группировок вышли из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск, после чего совершили переход в назначенные районы", — сказано в сообщении ведомства.
В составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики, добавили в министерстве. На переходе в назначенные районы экипажи кораблей проведут ряд учений и тренировок по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством, организации противовоздушной обороны в море.
А ранее Лайф рассказывал о выходе в море на учения двадцати боевых кораблей и катеров Балтийского флота. В дальний поход отправились и два корвета — "Стойкий" и "Сообразительный" — с экипажами палубных вертолётов морской авиации Ка-27. Программой учений предусмотрены задачи по противовоздушной и противолодочной обороне и не только.
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