Лавров заявил о вакханалии против российских спортсменов

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пленарного заседания Госдумы рассказал о развязанной против российских спортсменов вакханалии на международных стартах и форумах.

"Многократно российское руководство признавало, что нельзя пытаться использовать спортсменов для того, чтобы они подвергались экспериментам с допингом, но вакханалия, которая сейчас развязана против нас на всех спортивных форумах, очевидна и неприемлема", — заявил Лавров.