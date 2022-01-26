Лавров заявил о вакханалии против российских спортсменов
По его мнению, подобные нападки в адрес представителей нашей страны "очевидны" и "неприемлемы".
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пленарного заседания Госдумы рассказал о развязанной против российских спортсменов вакханалии на международных стартах и форумах.
"Многократно российское руководство признавало, что нельзя пытаться использовать спортсменов для того, чтобы они подвергались экспериментам с допингом, но вакханалия, которая сейчас развязана против нас на всех спортивных форумах, очевидна и неприемлема", — заявил Лавров.
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Добавим, что на ближайших Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля, сборная России будет выступать без национального флага и гимна из-за санкций WADA.
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