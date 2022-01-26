"Меня там не было": Отчим, выгнавший на мороз голого ребёнка на Алтае, не стал извиняться за содеянное
Свою вину в суде не признала и мать шестилетнего мальчика. При этом она отметила, что меру пресечения в виде заключения под стражу можно было сделать и "помягче".
Отчим, выгнавший голого ребёнка на мороз на Алтае. Скриншот © t.me / SHOT
Арестованные горе-родители, выгнавшие голого ребёнка на мороз. Видео © t.me / SHOT
Мужчина, который выгнал на мороз голого шестилетнего ребёнка, отказался просить прощения у детей за издевательства. Об этом он заявил в суде, видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
"Ни у кого я просить [прощения] не собираюсь", — сказал отчим мальчика, отметив, что во время избиения детей его "там не было".
Свою вину в суде не стала признавать и мать. При этом она заявила судье, что меру пресечения можно было сделать и "помягче". Женщину и её сожителя отправили под стражу.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае суд арестовал 31-летнюю мать и её 34-летнего сожителя. Женщину обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию, причинении физических и психических страданий и в насилии по отношению к представителю власти, мужчину — в истязании мальчика.
Лайф уже рассказывал, что скандал разгорелся благодаря видео в соцсетях: неравнодушные жители села Селезнёво Алтайского края сняли на камеру шестилетнего мальчика, который оказался на 20-градусном морозе абсолютно голый. Выяснилось, что на улицу его выгнали родители "в воспитательных целях": пьяный отчим пошёл на такие меры, так как ребёнок случайно испачкал стол и не вытер его. Оказалось, что в семье трое детей, всех мать и отчим регулярно жестоко наказывают. Так, одного из них и в этот раз нашли в синяках. Сейчас дети переданы сотрудникам органов опеки.
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