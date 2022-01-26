Арестованные горе-родители, выгнавшие голого ребёнка на мороз. Видео © t.me / SHOT

Мужчина, который выгнал на мороз голого шестилетнего ребёнка, отказался просить прощения у детей за издевательства. Об этом он заявил в суде, видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

"Ни у кого я просить [прощения] не собираюсь", — сказал отчим мальчика, отметив, что во время избиения детей его "там не было".

Свою вину в суде не стала признавать и мать. При этом она заявила судье, что меру пресечения можно было сделать и "помягче". Женщину и её сожителя отправили под стражу.