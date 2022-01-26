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"Меня там не было": Отчим, выгнавший на мороз голого ребёнка на Алтае, не стал извиняться за содеянное

Свою вину в суде не признала и мать шестилетнего мальчика. При этом она отметила, что меру пресечения в виде заключения под стражу можно было сделать и "помягче".

26 января, 10:55

Отчим, выгнавший голого ребёнка на мороз на Алтае. Скриншот © t.me / SHOT

Арестованные горе-родители, выгнавшие голого ребёнка на мороз. Видео © t.me / SHOT

Мужчина, который выгнал на мороз голого шестилетнего ребёнка, отказался просить прощения у детей за издевательства. Об этом он заявил в суде, видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

"Ни у кого я просить [прощения] не собираюсь", — сказал отчим мальчика, отметив, что во время избиения детей его "там не было".

Свою вину в суде не стала признавать и мать. При этом она заявила судье, что меру пресечения можно было сделать и "помягче". Женщину и её сожителя отправили под стражу.

Возбуждено ещё одно дело после того, как голого мальчика выставили на мороз на Алтае

Возбуждено ещё одно дело после того, как голого мальчика выставили на мороз на Алтае

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае суд арестовал 31-летнюю мать и её 34-летнего сожителя. Женщину обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию, причинении физических и психических страданий и в насилии по отношению к представителю власти, мужчину — в истязании мальчика.

Лайф уже рассказывал, что скандал разгорелся благодаря видео в соцсетях: неравнодушные жители села Селезнёво Алтайского края сняли на камеру шестилетнего мальчика, который оказался на 20-градусном морозе абсолютно голый. Выяснилось, что на улицу его выгнали родители "в воспитательных целях": пьяный отчим пошёл на такие меры, так как ребёнок случайно испачкал стол и не вытер его. Оказалось, что в семье трое детей, всех мать и отчим регулярно жестоко наказывают. Так, одного из них и в этот раз нашли в синяках. Сейчас дети переданы сотрудникам органов опеки.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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