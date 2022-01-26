Представитель РФ при ЕСПЧ призвал суд отклонить жалобы Украины и Нидерландов по делу MH17

Представитель России при ЕСПЧ Михаил Виноградов призвал суд отклонить жалобы Нидерландов и Украины по делу о крушении рейса MH17 в полном объёме. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на заседании ЕСПЧ в Страсбурге.

"Сейчас я от имени Российской Федерации представлю нашу позицию, которая явно и убедительно свидетельствует о том, что жалобы Украины и Нидерландов должны быть по целому ряду причин отклонены Европейским судом для рассмотрения по существу", — сказал он.

Он отметил, что обращения основаны на искажении фактов, поддельных доказательствах и не соответствующих действительности утверждениях. Виноградов подчеркнул, что указанные события относятся к периоду, который находится "за пределами шестимесячного срока с момента их заявления властями Украины в ЕСПЧ".