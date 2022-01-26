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Представитель РФ при ЕСПЧ призвал суд отклонить жалобы Украины и Нидерландов по делу MH17

Михаил Виноградов отметил, что обращения основаны на искажении фактов, поддельных доказательствах и не соответствующих действительности утверждениях.

26 января, 10:45
<p>Рейс МН17. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Рейс МН17. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Представитель России при ЕСПЧ Михаил Виноградов призвал суд отклонить жалобы Нидерландов и Украины по делу о крушении рейса MH17 в полном объёме. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на заседании ЕСПЧ в Страсбурге.

"Сейчас я от имени Российской Федерации представлю нашу позицию, которая явно и убедительно свидетельствует о том, что жалобы Украины и Нидерландов должны быть по целому ряду причин отклонены Европейским судом для рассмотрения по существу", — сказал он.

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Он отметил, что обращения основаны на искажении фактов, поддельных доказательствах и не соответствующих действительности утверждениях. Виноградов подчеркнул, что указанные события относятся к периоду, который находится "за пределами шестимесячного срока с момента их заявления властями Украины в ЕСПЧ".

Ранее прокуратура Нидерландов запросила пожизненного заключения для обвиняемых по делу MH17. Ведомство уже указывало на причастность фигурантов к убийству, подчеркнув, что обвинение неизменно вне зависимости от того, какой именно самолёт был целью подсудимых.

Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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