Лавров: США делают всё, чтобы подорвать доверие к доллару

"Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают, потому что делают почти всё возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте, сделать её рискованной для международных расчётов не только для России, но и для любой страны мира", — отметил министр.