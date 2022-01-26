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Лавров: США делают всё, чтобы подорвать доверие к доллару

По его словам, Россия "резко сокращает" резервы, которые хранятся в американской валюте.

26 января, 10:26
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

США сами делают всё возможное, чтобы подорвать доверие к доллару, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

"Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают, потому что делают почти всё возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте, сделать её рискованной для международных расчётов не только для России, но и для любой страны мира", отметил министр.

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Напомним, в 2021 году Минфин полностью отказался от доллара США в структуре ФНБ, а также снизил долю британского фунта.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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