Самыми преданными фанатками вина в России оказались меломанки средних лет

Российские исследователи на основе интересов любителей вина составили портрет типичного потребителя этого напитка. Согласно анализу, в РФ этим алкоголем наиболее активно интересуются женщины от 30 до 50 лет. Такие данные предоставили аналитики рекламного программатика Platforma ("Платформа больших данных"). Материалы есть в распоряжении Лайфа.

Так, представители сильного пола явный интерес к вину не продемонстрировали. Авторы исследования связывают это с тем, что мужчины предпочитают более крепкий алкоголь. Отмечается, что в среднем в России вином интересуются 61% женщин и 39% мужчин. Возрастная группа от 30 до 50 лет составила более 60% опрошенных.

Кроме того, потребители вина гораздо больше увлекаются музыкой (52%), кино (40%) и товарами для дома (23%) против 14%, 16% и 4% у базовой аудитории в краткосрочном периоде. Также выяснилось, что любители этого напитка чаще интересуются видеоиграми (27% против 14%).