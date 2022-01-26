Самыми преданными фанатками вина в России оказались меломанки средних лет
Представители сильного пола явную симпатию к напитку не продемонстрировали. Кроме того, выяснилось, что любители этого алкоголя чаще интересуются видеоиграми.
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Российские исследователи на основе интересов любителей вина составили портрет типичного потребителя этого напитка. Согласно анализу, в РФ этим алкоголем наиболее активно интересуются женщины от 30 до 50 лет. Такие данные предоставили аналитики рекламного программатика Platforma ("Платформа больших данных"). Материалы есть в распоряжении Лайфа.
Так, представители сильного пола явный интерес к вину не продемонстрировали. Авторы исследования связывают это с тем, что мужчины предпочитают более крепкий алкоголь. Отмечается, что в среднем в России вином интересуются 61% женщин и 39% мужчин. Возрастная группа от 30 до 50 лет составила более 60% опрошенных.
Кроме того, потребители вина гораздо больше увлекаются музыкой (52%), кино (40%) и товарами для дома (23%) против 14%, 16% и 4% у базовой аудитории в краткосрочном периоде. Также выяснилось, что любители этого напитка чаще интересуются видеоиграми (27% против 14%).
Ранее Лайф сообщал, что продажи шампанского и игристых вин в России увеличились на 6,9% в 2021 году. При этом сократились объёмы розничной продажи водки и коньяка — на 0,9% и 4,8% соответственно. А вот слабоалкогольных напитков в прошлом году продали на 55,4% больше, чем в 2020-м.
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