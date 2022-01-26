Лавров: Подзабывший культуру дипломатии Запад удваивает усилия по сдерживанию РФ

Страны Запада удваивают усилия по сдерживанию России и помимо односторонних санкций наращивают военно-политическое давление. В свете этих событий призывы США и Европы прекратить военные учения на нашей собственной территории звучат цинично. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

"В последнее время США и их европейские союзники, основательно подзабывшие культуру дипломатии, удваивают усилия по сдерживанию нашей страны. Помимо нелегитимных односторонних санкций наращивают военно-политическое давление на Россию", — отметил министр.

По его словам, об этом свидетельствуют всё более провокационные военные манёвры Запада вблизи границ России, втягивание "в натовскую орбиту" Киева, поставки украинским властям летального оружия, подталкивание Незалежной к осуществлению прямых провокаций против Москвы.