Лавров: Подзабывший культуру дипломатии Запад удваивает усилия по сдерживанию РФ
Он отметил всё более провокационные военные манёвры вблизи границ России, втягивание "в натовскую орбиту" Киева, поставки украинским властям летального оружия.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Страны Запада удваивают усилия по сдерживанию России и помимо односторонних санкций наращивают военно-политическое давление. В свете этих событий призывы США и Европы прекратить военные учения на нашей собственной территории звучат цинично. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.
"В последнее время США и их европейские союзники, основательно подзабывшие культуру дипломатии, удваивают усилия по сдерживанию нашей страны. Помимо нелегитимных односторонних санкций наращивают военно-политическое давление на Россию", — отметил министр.
По его словам, об этом свидетельствуют всё более провокационные военные манёвры Запада вблизи границ России, втягивание "в натовскую орбиту" Киева, поставки украинским властям летального оружия, подталкивание Незалежной к осуществлению прямых провокаций против Москвы.
"И на этом фоне особенно цинично звучат требования в наш адрес прекратить военные учения на нашей собственной территории, на что мы имеем полное, неоспоримое право", — добавил Лавров.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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