Лавров: Попытки выставить РФ стороной конфликта на Украине будут жёстко пресекаться

Попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине и переложить на Москву ответственность за невыполнение Минских соглашений будут жёстко пресекаться российскими властями. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Будем и впредь жёстко пресекать попытки переложить на Россию ответственность за отсутствие прогресса, тем более выставить нас стороной конфликта, как это возмутительно пытаются в последнее время делать западные страны", — заявил он.