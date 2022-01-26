Лавров: Попытки выставить РФ стороной конфликта на Украине будут жёстко пресекаться
Глава МИД заявил о "возмутительных" действиях западных стран, которые совершаются в последнее время. Он напомнил о поползновениях переложить на Москву ответственность за отсутствие прогресса.
Сергей Лавров © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине и переложить на Москву ответственность за невыполнение Минских соглашений будут жёстко пресекаться российскими властями. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Будем и впредь жёстко пресекать попытки переложить на Россию ответственность за отсутствие прогресса, тем более выставить нас стороной конфликта, как это возмутительно пытаются в последнее время делать западные страны", — заявил он.
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Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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