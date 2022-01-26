Политолог Войко назвала причину отказа ФРГ от введения энергетических санкций против РФ

Германия выступила против антироссийских санкций в топливной сфере, так как вопрос энергетической безопасности является насущным для страны. Об этом в беседе с Лайфом рассказала политолог Евгения Войко.

По словам эксперта, ФРГ на протяжении всей санкционной истории занимала в целом довольно взвешенную позицию. И по понятным причинам Берлин держится обособленно в вопросе ограничений в сфере энергетики. Ещё экс-канцлер республики Ангела Меркель говорила о том, что открытие "Северного потока – 2" — это вопрос в том числе энергетической безопасности Германии.

"Нынешнее руководство пытается балансировать и придерживаться похожей линии, как была у Ангелы Меркель", — считает политолог.

Войко подчеркнула, что по политическим вопросам Германия солидарна с коллективным Западом, однако в насущных вопросах в сфере энергетики у Берлина другая точка зрения, направленная на поддержку дружеских отношений с Москвой.

"Я не исключаю, что Берлин будет предлагать более гибкие линии поведения в отношении с Россией", — подчеркнула эксперт.

Также собеседница Лайфа отметила, что Германия является ведущим торгово-экономическим партнёром России, поэтому немецкий бизнес заинтересован в отсутствии препятствий в отношениях двух стран. При этом ФРГ не одна в своих намерениях, уточнила Войко. В Европе есть ряд стран, выступающих за конструктив в отношениях с Москвой, например, Австрия и Италия.