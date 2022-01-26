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Политолог Войко назвала причину отказа ФРГ от введения энергетических санкций против РФ

По словам эксперта, Германия на протяжении всей санкционной истории занимала в целом довольно взвешенную позицию. И по понятным причинам Берлин держится обособленно в вопросе топливных ограничений.

26 января, 10:10

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Германия выступила против антироссийских санкций в топливной сфере, так как вопрос энергетической безопасности является насущным для страны. Об этом в беседе с Лайфом рассказала политолог Евгения Войко.

По словам эксперта, ФРГ на протяжении всей санкционной истории занимала в целом довольно взвешенную позицию. И по понятным причинам Берлин держится обособленно в вопросе ограничений в сфере энергетики. Ещё экс-канцлер республики Ангела Меркель говорила о том, что открытие "Северного потока – 2" — это вопрос в том числе энергетической безопасности Германии.

"Нынешнее руководство пытается балансировать и придерживаться похожей линии, как была у Ангелы Меркель", — считает политолог.

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Войко подчеркнула, что по политическим вопросам Германия солидарна с коллективным Западом, однако в насущных вопросах в сфере энергетики у Берлина другая точка зрения, направленная на поддержку дружеских отношений с Москвой.

"Я не исключаю, что Берлин будет предлагать более гибкие линии поведения в отношении с Россией", — подчеркнула эксперт.

Также собеседница Лайфа отметила, что Германия является ведущим торгово-экономическим партнёром России, поэтому немецкий бизнес заинтересован в отсутствии препятствий в отношениях двух стран. При этом ФРГ не одна в своих намерениях, уточнила Войко. В Европе есть ряд стран, выступающих за конструктив в отношениях с Москвой, например, Австрия и Италия.

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Напомним, что Германия настаивает на том, чтобы исключить из списка возможных антироссийских санкций те, что ударят по энергетическому сектору. Республика обеспокоена тем, что поставки топлива в Европу могут оказаться под угрозой. В частности, Берлин не хотел бы, чтобы санкции коснулись газопровода "Северный поток ‒ 2".

В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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