Песков назвал политически деструктивными призывы США ввести санкции против Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал призывы США ввести санкции против российских руководителей, в том числе и президента страны Владимира Путина, политически деструктивными, однако не болезненными.

"Конечно же, такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства. Но это деструктивно политически", — сказал Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, американские конгрессмены и сенаторы, призывающие к заморозке активов представителей властей РФ, их банковских счетов и недвижимости, не совсем владеют этой темой, ведь, согласно российскому законодательству, подобное для представителей высшего руководства и чиновников давно запрещено.

"По всей видимости, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний и они не запрашивают у тех, кто профессионально занимается Россией. Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно было запрещено", — добавил Песков.