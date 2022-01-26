Песков назвал политически деструктивными призывы США ввести санкции против Путина
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, американские конгрессмены и сенаторы не разобрались в вопросе и не изучили положения российского законодательства.
Дмитрий Песков © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал призывы США ввести санкции против российских руководителей, в том числе и президента страны Владимира Путина, политически деструктивными, однако не болезненными.
"Конечно же, такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства. Но это деструктивно политически", — сказал Песков журналистам.
По словам представителя Кремля, американские конгрессмены и сенаторы, призывающие к заморозке активов представителей властей РФ, их банковских счетов и недвижимости, не совсем владеют этой темой, ведь, согласно российскому законодательству, подобное для представителей высшего руководства и чиновников давно запрещено.
"По всей видимости, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний и они не запрашивают у тех, кто профессионально занимается Россией. Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно было запрещено", — добавил Песков.
А ранее в Белом доме раскрыли подробности готовящихся "невиданных" санкций против России. Они будут включать как финансовые ограничения, так и запрет на экспорт определённой продукции, необходимой для развития отраслей. При этом американские рестрикции могут отличаться от европейских.
Комментариев: 0