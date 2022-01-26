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Песков назвал политически деструктивными призывы США ввести санкции против Путина

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, американские конгрессмены и сенаторы не разобрались в вопросе и не изучили положения российского законодательства.

26 января, 10:06
<p>Дмитрий Песков © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62366/photos/62583" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал призывы США ввести санкции против российских руководителей, в том числе и президента страны Владимира Путина, политически деструктивными, однако не болезненными.

"Конечно же, такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства. Но это деструктивно политически", — сказал Песков журналистам.

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По словам представителя Кремля, американские конгрессмены и сенаторы, призывающие к заморозке активов представителей властей РФ, их банковских счетов и недвижимости, не совсем владеют этой темой, ведь, согласно российскому законодательству, подобное для представителей высшего руководства и чиновников давно запрещено.

"По всей видимости, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний и они не запрашивают у тех, кто профессионально занимается Россией. Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно было запрещено", — добавил Песков.

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А ранее в Белом доме раскрыли подробности готовящихся "невиданных" санкций против России. Они будут включать как финансовые ограничения, так и запрет на экспорт определённой продукции, необходимой для развития отраслей. При этом американские рестрикции могут отличаться от европейских.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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