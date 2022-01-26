Турчак рассказал о целях закона о пожизненном лишении свободы для педофилов

Закон о пожизненном лишении свободы для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении детей, а также за совершённое впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних создан для того, чтобы предотвращать преступления против ребёнка. Об этом заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Любой, кто задумает посягнуть на половую неприкосновенность ребёнка, должен отдавать себе отчёт, что остаток своих дней проведёт в тюрьме", — приводит пресс-служба "Единой России" его слова.

По словам Турчака, статистика по преступлениям против половой неприкосновенности ребёнка ужасающая. Так, в 2021 году количество таких дел выросло на 8%, что почти вдвое больше, чем в 2012-м. Причём более половины составляют преступления в отношении детей от 14 до 18 лет.

Секретарь генсовета ЕР отметил, что следует также изменить систему административного надзора за находящимися на свободе педофилами. Только контроль за такими преступниками позволит семьям и детям жить в безопасности. Соответствующие правки уже готовятся, добавил Турчак.