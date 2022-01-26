Турчак рассказал о целях закона о пожизненном лишении свободы для педофилов
В 2021 году количество таких дел выросло на 8%, что почти вдвое больше, чем в 2012-м. Причём свыше половины составляют преступления в отношении детей от 14 до 18 лет, отметил секретарь генсовета ЕР.
В одном из корпусов ФКУ "Тюрьма № 2 УФСИН РФ по Владимирской области". Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков
Закон о пожизненном лишении свободы для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении детей, а также за совершённое впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних создан для того, чтобы предотвращать преступления против ребёнка. Об этом заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Любой, кто задумает посягнуть на половую неприкосновенность ребёнка, должен отдавать себе отчёт, что остаток своих дней проведёт в тюрьме", — приводит пресс-служба "Единой России" его слова.
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По словам Турчака, статистика по преступлениям против половой неприкосновенности ребёнка ужасающая. Так, в 2021 году количество таких дел выросло на 8%, что почти вдвое больше, чем в 2012-м. Причём более половины составляют преступления в отношении детей от 14 до 18 лет.
Секретарь генсовета ЕР отметил, что следует также изменить систему административного надзора за находящимися на свободе педофилами. Только контроль за такими преступниками позволит семьям и детям жить в безопасности. Соответствующие правки уже готовятся, добавил Турчак.
Напомним, 18 января законопроект о пожизненном сроке для педофилов приняла Госдума — сразу во втором и третьем чтениях. А 26 января закон поддержал Совфед. Отметим, что сейчас пожизненный срок определяют уже имеющим судимость за преступления с насильственными действиями в отношении детей в возрасте до 14 лет.
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