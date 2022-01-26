Песков: Встреча Путина с итальянским бизнесом не связана с ситуацией вокруг Украины

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина с итальянским бизнесом никак не связана с ситуацией вокруг Украины и санкциями против Москвы. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Эти встречи носят регулярный характер, и не только с итальянскими [бизнесменами], но и с крупнейшим бизнесом из других стран. Это никак не связано с текущей ситуацией, это никак не связано ни с какими санкциями", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.