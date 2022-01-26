Песков: Встреча Путина с итальянским бизнесом не связана с ситуацией вокруг Украины
Представитель Кремля подчеркнул, что такие мероприятия носят регулярный характер. Он отметил, что российский лидер встречается и с предпринимателями из других стран.
Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Предстоящая встреча президента России Владимира Путина с итальянским бизнесом никак не связана с ситуацией вокруг Украины и санкциями против Москвы. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Эти встречи носят регулярный характер, и не только с итальянскими [бизнесменами], но и с крупнейшим бизнесом из других стран. Это никак не связано с текущей ситуацией, это никак не связано ни с какими санкциями", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
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Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов РФ" возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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