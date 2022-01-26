НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Песков: Встреча Путина с итальянским бизнесом не связана с ситуацией вокруг Украины

Представитель Кремля подчеркнул, что такие мероприятия носят регулярный характер. Он отметил, что российский лидер встречается и с предпринимателями из других стран.

26 января, 09:50

Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина с итальянским бизнесом никак не связана с ситуацией вокруг Украины и санкциями против Москвы. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Эти встречи носят регулярный характер, и не только с итальянскими [бизнесменами], но и с крупнейшим бизнесом из других стран. Это никак не связано с текущей ситуацией, это никак не связано ни с какими санкциями", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

"Оказывается, напали сами на себя": Захарова высмеяла слова Блинкена об "агрессии" России на своих границах

"Оказывается, напали сами на себя": Захарова высмеяла слова Блинкена об "агрессии" России на своих границах

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов РФ" возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1