Российский бобслеист Пушкарёв сдал положительный тест на коронавирус перед Олимпиадой

Российский бобслеист Алексей Пушкарёв сдал положительный тест на коронавирус в преддверии Олимпийских игр в Пекине. Об этом " Матч ТВ " сообщил скелетонист Никита Трегубов, который также ранее заразился ковидом.

"Мы с Алексеем поехали в больницу, нас осмотрели, сказали, что симптомов нет, ничего нет. Пройдёмте в палату, говорят. Проходим в палату, там больные лежат. Только больше заболеем в больнице. Мы пишем отказ, два часа ждём на улице, пока нам всё оформят", — заявил Трегубов.