Российский бобслеист Пушкарёв сдал положительный тест на коронавирус перед Олимпиадой
Ранее ковидом заразились скелетонист Никита Трегубов и фигурист Михаил Коляда, который не поедет на Игры.
Фото © ТАСС / AP Photo / Rick Bowmer
Российский бобслеист Алексей Пушкарёв сдал положительный тест на коронавирус в преддверии Олимпийских игр в Пекине. Об этом "Матч ТВ" сообщил скелетонист Никита Трегубов, который также ранее заразился ковидом.
"Мы с Алексеем поехали в больницу, нас осмотрели, сказали, что симптомов нет, ничего нет. Пройдёмте в палату, говорят. Проходим в палату, там больные лежат. Только больше заболеем в больнице. Мы пишем отказ, два часа ждём на улице, пока нам всё оформят", — заявил Трегубов.
Сейчас спортсмены находятся в отдельных квартирах, которые сняли за свой счёт. Именно там они будут находиться на самоизоляции.
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