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Российский бобслеист Пушкарёв сдал положительный тест на коронавирус перед Олимпиадой

Ранее ковидом заразились скелетонист Никита Трегубов и фигурист Михаил Коляда, который не поедет на Игры.

26 января, 09:46
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Rick Bowmer</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Rick Bowmer

Российский бобслеист Алексей Пушкарёв сдал положительный тест на коронавирус в преддверии Олимпийских игр в Пекине. Об этом "Матч ТВ" сообщил скелетонист Никита Трегубов, который также ранее заразился ковидом.

"Мы с Алексеем поехали в больницу, нас осмотрели, сказали, что симптомов нет, ничего нет. Пройдёмте в палату, говорят. Проходим в палату, там больные лежат. Только больше заболеем в больнице. Мы пишем отказ, два часа ждём на улице, пока нам всё оформят", — заявил Трегубов.

Фигурист Коляда не поедет на Олимпиаду из-за коронавируса

Фигурист Коляда не поедет на Олимпиаду из-за коронавируса

Сейчас спортсмены находятся в отдельных квартирах, которые сняли за свой счёт. Именно там они будут находиться на самоизоляции.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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