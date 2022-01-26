Песков: У властей нет планов перевести школьников и студентов на удалёнку

В Кремле не знают о планах перевести школьников и студентов на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, таких планов нет", — сказал Песков журналистам.

Как сообщал Лайф, более 6% российских школьников перешли на дистанционное обучение. Карантин введён в 111 школах в 30 регионах России, что составляет 0,28% от количества всех общеобразовательных учреждений.