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Песков: У властей нет планов перевести школьников и студентов на удалёнку

Ранее сообщалось, что более 6% учащихся общеобразовательных учреждений в России уже перешли на дистанционное обучение. Карантин введён в 111 школах в 30 регионах.

26 января, 09:48
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

В Кремле не знают о планах перевести школьников и студентов на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, таких планов нет", — сказал Песков журналистам.

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Как сообщал Лайф, более 6% российских школьников перешли на дистанционное обучение. Карантин введён в 111 школах в 30 регионах России, что составляет 0,28% от количества всех общеобразовательных учреждений.

А ранее Песков рассказывал, что у Кремля не может быть полноценной удалёнки. Пресс-секретарь главы государства также рассказал, как в президентской администрации минимизируют риски распространения пандемии среди штатных сотрудников.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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