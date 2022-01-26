В Калмыкии у похищенного бизнесмена из Москвы пытались отобрать имущество и 10 млн рублей
Как выяснилось, житель столицы ранее отказался покупать у знакомого экс-сотрудника ФСИН партию вакцины "Ковивак" из-за отсутствия необходимых документов.
Фото © Shutterstock
В Калмыкии экс-сотрудник ФСИН Басанг Церенов с тремя подельниками похитил московского бизнесмена и стал вымогать у него автомобиль, квартиру и 10 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. В настоящее время преступники задержаны.
Отмечается, что Церенов пригласил предпринимателя в гости, однако по прибытии в Элисту мужчину похитили и заперли в квартире. "Старый знакомый" потребовал оформить на него московскую недвижимость и машину, а также заплатить ему 10 миллионов. Уточняется, что преступники выбивали согласие предпринимателя и стреляли по ногам из пневматического оружия.
Чтобы быстрее уладить вопрос с автомобилем, который был на ремонте, бизнесмена заставили связаться с автосервисом. Тогда мужчина и решил воспользоваться ситуацией и позвонил жене, которая вызвала полицию. В результате похитители были задержаны, в отношении четверых возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Вымогательство".
Кроме того, полиция выяснила, что год назад московский предприниматель отказался покупать у Церенова партию вакцины "Ковивак" из-за отсутствия необходимых документов.
Ранее в Москве неизвестный угнал Maserati миллионера Лобанова и вернул после ночных "покатушек". Незнакомец в балаклаве сел за руль и беспрепятственно покинул охраняемую парковку в одном из столичных ЖК. Его личность пока не установили.
Комментариев: 0