НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

В Калмыкии у похищенного бизнесмена из Москвы пытались отобрать имущество и 10 млн рублей

Как выяснилось, житель столицы ранее отказался покупать у знакомого экс-сотрудника ФСИН партию вакцины "Ковивак" из-за отсутствия необходимых документов.

26 января, 09:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Калмыкии экс-сотрудник ФСИН Басанг Церенов с тремя подельниками похитил московского бизнесмена и стал вымогать у него автомобиль, квартиру и 10 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. В настоящее время преступники задержаны.

Отмечается, что Церенов пригласил предпринимателя в гости, однако по прибытии в Элисту мужчину похитили и заперли в квартире. "Старый знакомый" потребовал оформить на него московскую недвижимость и машину, а также заплатить ему 10 миллионов. Уточняется, что преступники выбивали согласие предпринимателя и стреляли по ногам из пневматического оружия.

Суд признал виновными шестерых экс-бойцов спецназа ФСБ в хищении 136 млн рублей

Суд признал виновными шестерых экс-бойцов спецназа ФСБ в хищении 136 млн рублей

Чтобы быстрее уладить вопрос с автомобилем, который был на ремонте, бизнесмена заставили связаться с автосервисом. Тогда мужчина и решил воспользоваться ситуацией и позвонил жене, которая вызвала полицию. В результате похитители были задержаны, в отношении четверых возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Вымогательство".

Кроме того, полиция выяснила, что год назад московский предприниматель отказался покупать у Церенова партию вакцины "Ковивак" из-за отсутствия необходимых документов.

Ранее в Москве неизвестный угнал Maserati миллионера Лобанова и вернул после ночных "покатушек". Незнакомец в балаклаве сел за руль и беспрепятственно покинул охраняемую парковку в одном из столичных ЖК. Его личность пока не установили.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1