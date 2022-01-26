В Калмыкии у похищенного бизнесмена из Москвы пытались отобрать имущество и 10 млн рублей

В Калмыкии экс-сотрудник ФСИН Басанг Церенов с тремя подельниками похитил московского бизнесмена и стал вымогать у него автомобиль, квартиру и 10 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. В настоящее время преступники задержаны.

Отмечается, что Церенов пригласил предпринимателя в гости, однако по прибытии в Элисту мужчину похитили и заперли в квартире. "Старый знакомый" потребовал оформить на него московскую недвижимость и машину, а также заплатить ему 10 миллионов. Уточняется, что преступники выбивали согласие предпринимателя и стреляли по ногам из пневматического оружия.

Чтобы быстрее уладить вопрос с автомобилем, который был на ремонте, бизнесмена заставили связаться с автосервисом. Тогда мужчина и решил воспользоваться ситуацией и позвонил жене, которая вызвала полицию. В результате похитители были задержаны, в отношении четверых возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Вымогательство".

Кроме того, полиция выяснила, что год назад московский предприниматель отказался покупать у Церенова партию вакцины "Ковивак" из-за отсутствия необходимых документов.