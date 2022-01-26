Среди тысяч застрявших из-за снегопада туристов в аэропорту Стамбула заметили Депардьё
Неизвестно, куда собирается вылететь актёр из Турции, но стоит отметить, что 73-летний артист не стал устраивать перформансов из-за задержек рейсов и скромно решил скоротать время в кафе.
Кадр из видео © VK / Владимир Монев
Депардьё заметили среди застрявших в заснеженном аэропорту Стамбула пассажиров © VK / Владимир Монев
Знаменитого французского актёра Жерара Депардьё заметили среди тысяч пассажиров, которые застряли в аэропорту Стамбула из-за мощных снегопадов. Ролик со звездой появился в социальных сетях.
"Очень интересный персонаж", — комментирует очевидец, который заснял на камеру актёра.
Неизвестно, куда собирается вылететь Депардьё из Турции, но стоит отметить, что 73-летний актёр не стал устраивать перформансов из-за задержек рейсов и скромно решил скоротать время в кафе.
Напомним, что метель в Турции бушует с 21 января, охватив преимущественно северо-запад страны. Сильнее всего от непогоды пострадал Стамбул. Накануне власти города запретили жителям пользоваться личным транспортом, также была приостановлена работа местного аэропорта, о чём Лайфу ранее рассказал застрявший там россиянин. Стоит отметить, что вчера вечером воздушная гавань всё-таки возобновила работу, полёты стартовали с рейса в Венесуэлу.
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