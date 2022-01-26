Среди тысяч застрявших из-за снегопада туристов в аэропорту Стамбула заметили Депардьё

Депардьё заметили среди застрявших в заснеженном аэропорту Стамбула пассажиров © VK / Владимир Монев

Знаменитого французского актёра Жерара Депардьё заметили среди тысяч пассажиров, которые застряли в аэропорту Стамбула из-за мощных снегопадов. Ролик со звездой появился в социальных сетях.

"Очень интересный персонаж", — комментирует очевидец, который заснял на камеру актёра.

Неизвестно, куда собирается вылететь Депардьё из Турции, но стоит отметить, что 73-летний актёр не стал устраивать перформансов из-за задержек рейсов и скромно решил скоротать время в кафе.