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Среди тысяч застрявших из-за снегопада туристов в аэропорту Стамбула заметили Депардьё

Неизвестно, куда собирается вылететь актёр из Турции, но стоит отметить, что 73-летний артист не стал устраивать перформансов из-за задержек рейсов и скромно решил скоротать время в кафе.

26 января, 09:53

Кадр из видео © VK / Владимир Монев

Депардьё заметили среди застрявших в заснеженном аэропорту Стамбула пассажиров © VK / Владимир Монев

Знаменитого французского актёра Жерара Депардьё заметили среди тысяч пассажиров, которые застряли в аэропорту Стамбула из-за мощных снегопадов. Ролик со звездой появился в социальных сетях.

"Очень интересный персонаж", — комментирует очевидец, который заснял на камеру актёра.

В аэропорту Стамбула ответили на критику застрявших из-за снегопада туристов

В аэропорту Стамбула ответили на критику застрявших из-за снегопада туристов

Неизвестно, куда собирается вылететь Депардьё из Турции, но стоит отметить, что 73-летний актёр не стал устраивать перформансов из-за задержек рейсов и скромно решил скоротать время в кафе.

Собравшиеся в заснеженный Стамбул россияне почти на сутки застряли во Внуково

Собравшиеся в заснеженный Стамбул россияне почти на сутки застряли во Внуково

Напомним, что метель в Турции бушует с 21 января, охватив преимущественно северо-запад страны. Сильнее всего от непогоды пострадал Стамбул. Накануне власти города запретили жителям пользоваться личным транспортом, также была приостановлена работа местного аэропорта, о чём Лайфу ранее рассказал застрявший там россиянин. Стоит отметить, что вчера вечером воздушная гавань всё-таки возобновила работу, полёты стартовали с рейса в Венесуэлу.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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