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Песков надеется на максимальный результат встречи политсоветников "нормандской четвёрки"

Переговоры представителей России, Германии, Украины и Франции состоятся 26 января в Париже.

26 января, 09:56

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что встреча политсоветников лидеров стран "нормандской четвёрки" (Россия, Германия, Франция и Украина), будет результативной.

"У меня надежда, что состоится хороший, открытый разговор с максимально возможной степенью результативности. Какова эта максимально возможная степень, сейчас предположить очень трудно", — отметил представитель Кремля.

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Встреча состоится в среду в Париже, российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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