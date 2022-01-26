Песков надеется на максимальный результат встречи политсоветников "нормандской четвёрки"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что встреча политсоветников лидеров стран "нормандской четвёрки" (Россия, Германия, Франция и Украина), будет результативной.

"У меня надежда, что состоится хороший, открытый разговор с максимально возможной степенью результативности. Какова эта максимально возможная степень, сейчас предположить очень трудно", — отметил представитель Кремля.