Песков: Путин и главы ЛНР и ДНР не планируют созваниваться из-за ситуации на Украине
Ранее представитель Кремля заявил, что Москва обеспокоена действиями США по нагнетанию напряжённости вокруг Незалежной. Однако, отметил он, это не влияет на переговоры по гарантиям безопасности.
Владимир Путин © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник пока не планируют созваниваться в связи с обострением ситуации вокруг Украины. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, сейчас таких планов нет", — сказал пресс-секретарь главы государства журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Песков заявил, что Москва обеспокоена действиями США по нагнетанию напряжённости вокруг Украины. Однако заявления Пентагона о готовности отправить в Европу тысячи военнослужащих не влияют на переговоры по безопасности, которые в нынешней стадии завершены, добавил он.
Лайф также уже рассказывал, что представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По его словам, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Представитель ЛНР добавил, что к линии соприкосновения прибывают и нацбаты. Марочко напомнил, что на фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно с этим некоторые государства эвакуируют своих граждан.
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