Песков: Путин и главы ЛНР и ДНР не планируют созваниваться из-за ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник пока не планируют созваниваться в связи с обострением ситуации вокруг Украины. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, сейчас таких планов нет", — сказал пресс-секретарь главы государства журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков заявил, что Москва обеспокоена действиями США по нагнетанию напряжённости вокруг Украины. Однако заявления Пентагона о готовности отправить в Европу тысячи военнослужащих не влияют на переговоры по безопасности, которые в нынешней стадии завершены, добавил он.