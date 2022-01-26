НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Песков: Путин и главы ЛНР и ДНР не планируют созваниваться из-за ситуации на Украине

Ранее представитель Кремля заявил, что Москва обеспокоена действиями США по нагнетанию напряжённости вокруг Незалежной. Однако, отметил он, это не влияет на переговоры по гарантиям безопасности.

26 января, 10:03

Владимир Путин © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник пока не планируют созваниваться в связи с обострением ситуации вокруг Украины. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, сейчас таких планов нет", — сказал пресс-секретарь главы государства журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Народная милиция ДНР: ВС Украины готовят полевые склады рядом с линией соприкосновения

Народная милиция ДНР: ВС Украины готовят полевые склады рядом с линией соприкосновения

Ранее Песков заявил, что Москва обеспокоена действиями США по нагнетанию напряжённости вокруг Украины. Однако заявления Пентагона о готовности отправить в Европу тысячи военнослужащих не влияют на переговоры по безопасности, которые в нынешней стадии завершены, добавил он.

Лайф также уже рассказывал, что представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По его словам, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Представитель ЛНР добавил, что к линии соприкосновения прибывают и нацбаты. Марочко напомнил, что на фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно с этим некоторые государства эвакуируют своих граждан.

Матвиенко: Киев может вынашивать план решения ситуации с ДНР и ЛНР силовым путём

Матвиенко: Киев может вынашивать план решения ситуации с ДНР и ЛНР силовым путём

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1