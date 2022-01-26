Российский боец Ян поднялся на две позиции в рейтинге UFC

Российский боец Пётр Ян поднялся на две позиции в сводном рейтинге UFC, который составляется вне зависимости от весовых категорий.

Теперь Ян находится на девятом месте списка. В лидерах Камару Усман из США, который является обладателем чемпионского пояса в полусреднем весе. На втором месте чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски из Австралии, а на третьей строчке рейтинга новозеландец Исраэль Адесанья.