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Российский боец Ян поднялся на две позиции в рейтинге UFC

В своём последнем поединке, который прошёл осенью прошлого года, он одолел американца Кори Сэндхэгена.

26 января, 10:08

Российский боец UFC Пётр Ян. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Российский боец Пётр Ян поднялся на две позиции в сводном рейтинге UFC, который составляется вне зависимости от весовых категорий.

Теперь Ян находится на девятом месте списка. В лидерах Камару Усман из США, который является обладателем чемпионского пояса в полусреднем весе. На втором месте чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски из Австралии, а на третьей строчке рейтинга новозеландец Исраэль Адесанья.

Пётр Ян подписал контракт на чемпионский бой против Стерлинга в UFC

Пётр Ян подписал контракт на чемпионский бой против Стерлинга в UFC

Напомним, в своём последнем поединке Ян одолел американца Кори Сэндхэгена. Свой следующий бой он проведёт 5 марта в Лас-Вегасе против ещё одного представителя США — Алджамейна Стерлинга.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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