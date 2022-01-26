Российский боец Ян поднялся на две позиции в рейтинге UFC
В своём последнем поединке, который прошёл осенью прошлого года, он одолел американца Кори Сэндхэгена.
Российский боец UFC Пётр Ян. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Российский боец Пётр Ян поднялся на две позиции в сводном рейтинге UFC, который составляется вне зависимости от весовых категорий.
Теперь Ян находится на девятом месте списка. В лидерах Камару Усман из США, который является обладателем чемпионского пояса в полусреднем весе. На втором месте чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски из Австралии, а на третьей строчке рейтинга новозеландец Исраэль Адесанья.
Напомним, в своём последнем поединке Ян одолел американца Кори Сэндхэгена. Свой следующий бой он проведёт 5 марта в Лас-Вегасе против ещё одного представителя США — Алджамейна Стерлинга.
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