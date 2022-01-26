Лавров рассказал о шагах Москвы после получения ответа от США по гарантиям безопасности

Министерство внутренних дел РФ и другие ведомства подготовят инициативы о дальнейших шагах Москвы после ответа США на российские предложения по гарантиям безопасности и передадут их президенту Владимиру Путину. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В зависимости от содержания этого ответа, который ожидается на этой неделе, мы будем готовить совместно с нашими коллегами из других ведомств предложения президенту о дальнейших шагах", — сказал дипломат в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.