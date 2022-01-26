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Лавров рассказал о шагах Москвы после получения ответа от США по гарантиям безопасности

Ожидается, что Соединённые Штаты и НАТО отправят ответы в письменной форме уже на этой неделе, о чём ранее сообщили представитель Госдепа Нед Прайс и генсек альянса Йенс Столтенберг.

26 января, 10:20
<p>Сергей Лавров © Twitter /<a href="https://twitter.com/MID_RF/status/1484591357863809025/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> МИД России</a></p>

Сергей Лавров © Twitter / МИД России

Министерство внутренних дел РФ и другие ведомства подготовят инициативы о дальнейших шагах Москвы после ответа США на российские предложения по гарантиям безопасности и передадут их президенту Владимиру Путину. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В зависимости от содержания этого ответа, который ожидается на этой неделе, мы будем готовить совместно с нашими коллегами из других ведомств предложения президенту о дальнейших шагах", — сказал дипломат в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.

Грушко: Россия получила некоторые ответы по гарантиям безопасности в устной форме

Грушко: Россия получила некоторые ответы по гарантиям безопасности в устной форме

А ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отправит свой ответ по гарантиям безопасности РФ параллельно с США. Это произойдёт уже на текущей неделе. Позднее представитель Госдепа Нед Прайс рассказал, что США включат в письменный ответ на требования России.

Напомним, Россия продолжает обсуждать с США и НАТО гарантии безопасности. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Пока официального ответа от Запада не последовало.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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