Актёр Питер Динклэйдж, сыгравший роль Тириона Ланнистера в известном сериале "Игра престолов" раскритиковал новый ремейк "Белоснежки и семи гномов" от Disney. Своим мнением он поделился в подкасте WTF with Marc Maron.

По мнению Динклэйджа, толерантный подход к выбору актёров на главные роли абсолютно бессмысленен, так как сама кинолента транслирует устаревшие стереотипы о "маленьких людях". Он также отметил, что был весьма поражён гордостью, с которой студия заявила о кастинге.

"Без обид, но ведь вы по-прежнему пересказываете "Белоснежку и семь гномов". В чём-то пытаетесь быть прогрессивными, но всё ещё хотите снять устаревшую историю о семи гномах, живущих в пещере. Что, чёрт возьми, вы делаете? Я так ничего и не сделал?" — возмутился Динклэйдж.

При этом ответ Disney не заставил себя долго ждать. В заявлении THR представитель компании пояснил, что создатели ремейка не пытаются усугублять имеющиеся стереотипы о людях с низким ростом. К тому же перед тем, как писать сценарий, была проделана работа с экспертами.

"Мы применяем другой подход к этим семи героям и консультируемся с представителями сообщества людей с небольшим ростом. Мы с нетерпением ждём возможности поделиться чем-то новым, когда фильм будет запущен в производство", — указано в сообщении.

Напомним, что роль Белоснежки в грядущем ремейке сыграет звезда мюзикла "Вестсайдская история" Рэйчел Зеглер. Режиссёром фильма выступит Марк Уэбб, известный по кинокартинам "500 дней лета" и "Одарённая", за продюсирование отвечает Марк Платт, который работал над "Ла-Ла Лендом" и "Двойной жизнью Чарли Сан-Клауда". Ожидается, что съёмки "Белоснежки" начнутся в 2022 году.