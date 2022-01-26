Мурашко: Дети заболевают "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами

Дети заражаются новым штаммом коронавируса "омикрон" в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами вируса. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на 18-м Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ, трансляция которого велась на ютуб-канале Общественной палаты РФ.

"В настоящее время резкий рост заболеваемости из-за заражения штаммом коронавируса "омикрон" требует особого внимания к здоровью детского населения. По данным экспертов, дети заболевают "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса", — уточнил он.

Также Мурашко отметил, что педиатрическая служба должна адаптироваться к новым условиям работы в период пандемии. Сегодня уже разработаны и актуализируются подходы к ведению детей, имеющих хроническую патологию и коронавирусную инфекцию. Также организована работа детского федерального дистанционного реанимационно-консультативного центра, сообщил министр.