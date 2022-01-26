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Две лыжницы сборной Норвегии заразились коронавирусом перед Олимпиадой в Пекине

Ранее ковид обнаружили у тренера мужской команды, из-за чего был отложен вылет спортсменов в Китай.

26 января, 10:30
<p>Фото © ТАСС / Maxim Thore / Bildbyran via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Maxim Thore / Bildbyran via ZUMA Press

Лыжницы сборной Норвегии Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво заразились коронавирусом незадолго до старта Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает NRK со ссылкой на Норвежскую ассоциацию лыжного спорта.

По словам врача национальной команды Ойстейна Андерсена, заболевшие спортсменки будут изолированы, а во время сбора в Италии все соблюдали установленные санитарные правила. Добавим, о том, будут ли Венг и Кальво принимать участие в Олимпиаде, не сообщается.

Норвежским лыжникам отложили вылет на Олимпиаду из-за заболевшего коронавирусом тренера

Норвежским лыжникам отложили вылет на Олимпиаду из-за заболевшего коронавирусом тренера

Ранее Лайф сообщал, что из-за коронавируса у тренера мужской сборной Норвегии Арильда Монсена был отложен вылет скандинавских спортсменов на Олимпийские игры в Пекин.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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