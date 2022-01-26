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Около миллиона человек ревакцинировались от ковида в Москве

Всего же полный курс прививок прошло свыше шести миллионов граждан. Тем же, кто поставил вакцину более полугода назад, советуют защититься повторно.

26 января, 10:47
<p>Фото © Правительство Москвы / Е. Самарина</p>

Фото © Правительство Москвы / Е. Самарина

Повторную вакцинацию от коронавируса в Москве прошло около одного миллиона человек. Такие данные приводятся на официальном сайте правительства столицы.

"Повторную вакцинацию прошло уже около миллиона жителей столицы. Число тех, кто делает повторную прививку в Москве, продолжает расти", — сказано в сообщении.

Собянин: Рост заболеваемости ковидом в Москве может продлиться ещё две недели

Собянин: Рост заболеваемости ковидом в Москве может продлиться ещё две недели

Там же говорится о том, что прививку от коронавируса сделало свыше шести миллионов человек. Тем же, кто сделал её более полугода назад, советуют обновить защиту и ревакцинироваться, уточнив, что столичная инфраструктура полностью готова принять всех желающих.

А ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о доминировании "омикрона" в Москве. При этом он отметил, что "дельта" никуда не делась. И у пациентов при этом варианте коронавируса заболевание часто проходит в тяжёлой форме.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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