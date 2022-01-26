Около миллиона человек ревакцинировались от ковида в Москве

Повторную вакцинацию от коронавируса в Москве прошло около одного миллиона человек. Такие данные приводятся на официальном сайте правительства столицы.

"Повторную вакцинацию прошло уже около миллиона жителей столицы. Число тех, кто делает повторную прививку в Москве, продолжает расти", — сказано в сообщении.

Там же говорится о том, что прививку от коронавируса сделало свыше шести миллионов человек. Тем же, кто сделал её более полугода назад, советуют обновить защиту и ревакцинироваться, уточнив, что столичная инфраструктура полностью готова принять всех желающих.