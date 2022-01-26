Около миллиона человек ревакцинировались от ковида в Москве
Всего же полный курс прививок прошло свыше шести миллионов граждан. Тем же, кто поставил вакцину более полугода назад, советуют защититься повторно.
Фото © Правительство Москвы / Е. Самарина
Повторную вакцинацию от коронавируса в Москве прошло около одного миллиона человек. Такие данные приводятся на официальном сайте правительства столицы.
"Повторную вакцинацию прошло уже около миллиона жителей столицы. Число тех, кто делает повторную прививку в Москве, продолжает расти", — сказано в сообщении.
Там же говорится о том, что прививку от коронавируса сделало свыше шести миллионов человек. Тем же, кто сделал её более полугода назад, советуют обновить защиту и ревакцинироваться, уточнив, что столичная инфраструктура полностью готова принять всех желающих.
А ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о доминировании "омикрона" в Москве. При этом он отметил, что "дельта" никуда не делась. И у пациентов при этом варианте коронавируса заболевание часто проходит в тяжёлой форме.
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