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"Лучшая тренировка в этом году": Российский гонщик "Формулы-1" Мазепин опубликовал совместное фото с Роналду

Подписчики пилота сразу же по достоинству оценили снимок, а некоторые восхитились португальцем.

26 января, 12:22
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/nikita_mazepin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram / nikita_mazepin</a></p>

Фото © instagram / nikita_mazepin

Российский гонщик "Формулы-1" Никита Мазепин показал подписчикам своего инстаграма, как проводит межсезонье, поделившись совместным фото с футболистом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Лучшая тренировка в зале в этом году", — написал Мазепин.

Подписчики Мазепина оценили такую фотографию, а некоторые отметили прекрасную форму португальца.

"Какой же он молодец! Прекрасный спортсмен!" — написала синхронистка Алла Шишкина.

"Вот это я понимаю, компашка", — написал DJ Smash.

"Должен заниматься чем-то другим": Брат Михаэля Шумахера посоветовал Мазепину уйти из "Формулы-1"

"Должен заниматься чем-то другим": Брат Михаэля Шумахера посоветовал Мазепину уйти из "Формулы-1"

Добавим, что Роналду сейчас находится на отдыхе в Дубае, так как в Англии наступила пауза в сезоне. Свой следующий матч МЮ проведёт 4 февраля.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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