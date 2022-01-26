"Лучшая тренировка в этом году": Российский гонщик "Формулы-1" Мазепин опубликовал совместное фото с Роналду
Подписчики пилота сразу же по достоинству оценили снимок, а некоторые восхитились португальцем.
Фото © instagram / nikita_mazepin
Российский гонщик "Формулы-1" Никита Мазепин показал подписчикам своего инстаграма, как проводит межсезонье, поделившись совместным фото с футболистом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
"Лучшая тренировка в зале в этом году", — написал Мазепин.
Подписчики Мазепина оценили такую фотографию, а некоторые отметили прекрасную форму португальца.
"Какой же он молодец! Прекрасный спортсмен!" — написала синхронистка Алла Шишкина.
"Вот это я понимаю, компашка", — написал DJ Smash.
Добавим, что Роналду сейчас находится на отдыхе в Дубае, так как в Англии наступила пауза в сезоне. Свой следующий матч МЮ проведёт 4 февраля.
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