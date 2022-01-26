Российский гонщик "Формулы-1" Никита Мазепин показал подписчикам своего инстаграма, как проводит межсезонье, поделившись совместным фото с футболистом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Лучшая тренировка в зале в этом году", — написал Мазепин.

Подписчики Мазепина оценили такую фотографию, а некоторые отметили прекрасную форму португальца.

"Какой же он молодец! Прекрасный спортсмен!" — написала синхронистка Алла Шишкина.

"Вот это я понимаю, компашка", — написал DJ Smash.